Inclusione lavorativa: San Marino non può più aspettare

L’associazione Attiva-Mente torna a sollecitare con forza un impegno concreto da parte delle istituzioni sammarinesi sul fronte del diritto al lavoro per le persone con disabilità. Un diritto fondamentale, sancito dall’articolo 27 della Convenzione ONU ratificata da San Marino nel 2008, che tuttavia resta ancora disatteso.

Nonostante anni di elaborazioni legislative, proposte depositate e persino consulenze internazionali rimaste senza seguito, la riforma sull’inclusione lavorativa è ancora ferma. “È surreale – afferma l’associazione – che dopo così tanto tempo vi siano ancora più tavoli al lavoro su proposte non condivise né trasparenti”. Recentemente, Attiva-Mente ha organizzato un evento sul tema, ribadendo quanto il lavoro sia elemento essenziale per una reale Vita Indipendente. “Il tempo è prezioso per tutti, ma per le persone con disabilità spesso scorre nel vuoto delle promesse mancate”, denuncia l’associazione.

Guardando all’Italia, dove si sta riformando in profondità il sistema di valutazione della disabilità, Attiva-Mente invita San Marino a fare lo stesso: “Serve una riforma vera, coraggiosa, che metta al centro la persona. È tempo di scegliere: restare fermi o diventare uno Stato guida nei diritti umani.”