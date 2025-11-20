EVENTI Incontri di business con l'IA: l'ingegneria relazionale sbarca a San Marino Al Kursaal il convegno "Connections" patrocinato dalla Segreteria Turismo, che crea connessioni non casuali e insegna "l'arte delle relazioni"

Con il forum “Connections” San Marino diventa, per un giorno, il cuore dell'ingegneria relazionale. Un'iniziativa di successo, che ha richiamato sul Titano 180 partecipanti da tutta Italia, isole comprese. Si sono dati appuntamento al Kursaal agenti, procacciatori, professionisti ed imprenditori, interessati a creare alleanze non solo tra colleghi ma anche con aziende. “Il nostro motto è smetterla di inLe connessioni seguire i clienti ma farseli presentare”, spiega Oscar Dalvit, CEO di “Segnalazione Vincente” . “L'ingegneria relazionale tenta di mettere ordine al metodo più vecchio del mondo per acquisire clienti, che è il passaparola. Lo facciamo usando le migliori tecnologie ma anche insegnando l'arte delle relazioni”, che non si formano a caso ma attraverso l'analisi dei dati, grazie all'intelligenza artificiale: “L'IA – chiarisce Dalvit – è usata per capire quali persone possono combaciare al meglio, e quindi le facciamo sedere non più a caso ma con uno studio dietro.

E questo è possibile solo con l'intelligenza artificiale. Qui, per esempio, abbiamo 22 tavoli di networking, business, con persone che arrivano da tutta Italia. I tavoli girano sei volte in un giorno, e quindi ogni persona conosce 36 persone messe davanti dall'intelligenza artificiale. E poi c'è l'arte di stringere relazioni. Però velocizziamo, diciamo, il far trovare la persona giusta”. Quindi può valere anche in amore? “Sì. Infatti tante volte mi dicono che siamo l'agenzia matrimoniale business. Ecco, noi possiamo incontrare non solo professionisti con professionisti, ma anche aziende con bravi professionisti. E quindi è ingegneria relazionale non solo di pari ma di dispari”.

