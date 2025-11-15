ASFA “Incontro con l'autore”: aperto il 34° ciclo di proiezioni Cinque incontri totali, l'ultimo il 12 dicembre. Ad aprire la rassegna la proiezione di Renato Santi, fotografo subacqueo, dal titolo “Madagascar e Mar Rosso”.

Proiezioni audiovisive di grande qualità piacevoli e coinvolgenti: è “Incontri con l'autore”, appuntamento ideato e realizzato dall'Associazione Sammarinese Foto Amatori con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. Cinque incontri totali, l'ultimo il 12 dicembre. Ad aprire la rassegna la proiezione di Renato Santi, fotografo subacqueo, dal titolo “Madagascar e Mar Rosso”.

"Il prossimo venerdì, 21 novembre - spiega Conrad Mularoni, presidente ASFA - avremo un fotografo locale, il nostro socio e consigliere Giancarlo Frisoni. Lui è appassionato di fotografia sociale, rurale e del territorio e dell'ambiente. Ci presenterà un lavoro sulle tradizioni sacre di Montefiore Conca".



Gli appuntamenti proseguiranno poi il 28 novembre con Andrea Barghi Goaskim, fotografo naturalista di origine polacca con “Fotografia ed emozioni”. Il 5 dicembre invece sarà la volta del gruppo imolese “Tempus fugit – Urbex Group” specializzato in fotografia urbana.

"L'ultima serata, venerdì 12 dicembre - aggiunge Mularoni - vedrà protagonista il fotografo riminese Tonino Mosconi che ha pubblicato vari lavori su fotografia reportage geografico ed etnografico".

Nel servizio l'intervista a Conrad Mularoni (Presidente ASFA)





