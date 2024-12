VIABILITÀ Incontro pubblico sulla messa in sicurezza della SS72 a Cerasolo Ausa: presentato il progetto Anas Il piano prevede la sostituzione di tre semafori con rotatorie nei punti strategici

Grande partecipazione ieri sera all’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale di Coriano sulla messa in sicurezza e riqualificazione della SS72. Alla presenza del sindaco Ugolini, di assessori, consiglieri comunali e del geometra del settore Urbanistica, Ghinelli, è stato illustrato ai residenti il progetto preliminare redatto da Anas, che interessa il territorio comunale nell’ambito di un intervento più ampio che coinvolge anche Rimini e San Marino.

Il piano prevede la sostituzione di tre semafori con rotatorie nei punti strategici della frazione: alle intersezioni con via La Pastora (area Potito’s), via Cesare Pavese (area Combipel) e via Del Poggio (area Globo). Tra le proposte avanzate dall’amministrazione, già incluse nel progetto, figurano attraversamenti pedonali in via Del Poggio e nei pressi del centro commerciale Ausa, e lo sfondamento di via Pascoli per migliorare la viabilità.

Durante l’incontro, i residenti hanno potuto confrontarsi con gli amministratori su tematiche legate alla sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico. È stato anche valutato un progetto di riqualificazione dell’area commerciale e artigianale di Cerasolo Ausa, inserito in un piano generale curato dai settori Lavori pubblici e Urbanistica.

Il progetto Anas, in lavorazione dal 2015, ha visto continui aggiornamenti fino al 2023, con sopralluoghi e incontri con gli enti coinvolti. Dopo la valutazione ambientale del Ministero dell’Ambiente, si procederà all’approvazione definitiva in conferenza dei servizi, dove sarà possibile apportare ulteriori osservazioni.

