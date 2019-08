Incontro tra il Comitato promotore del pdl "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza" e Rete

Rispondendo ad una richiesta di incontro del Comitato promotore del progetto di legge "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza", inviata alle forze politiche che pubblicamente hanno detto di sostenere l'iniziativa, Rete oggi ha accolto nella propria sede il Comitato , fornendo alcune rassicurazioni: anche se questo Governo avrà vita breve, “circostanza data per imminente dal movimento - riferisce il Comitato - “la legge non decadrà e sarà loro premura (qualsiasi ruolo avranno in futuro sia di maggioranza che di opposizione) farla andare avanti nella prossima legislatura e soprattutto farla andare avanti senza stravolgerla”. “Incassiamo dunque questo impegno, - scrive il Comitato promotore - speriamo inoltre, se davvero sono vicine nuove elezioni, che nei prossimi programmi elettorali i diritti civili trovino lo spazio che meritano”.