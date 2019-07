Incontro tra l'Ammiraglio della Marina Marzano e il Segretario Renzi: al centro il Mediterraneo e le missioni Onu

Ricevuto questa mattina a Palazzo Begni dal segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, l'ammiraglio Donato Marzano: comandante in capo della Squadra Navale della Marina italiana e ospite in Repubblica per un'intervista a Rtv. Al centro dell'incontro le situazioni nel mar Mediterraneo e le missioni Onu in corso. La visita si è conclusa con una colazione con la Reggenza alla quale ha partecipato l'ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni.