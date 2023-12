Indagine UniRsm su Accordo Ue: Chiaruzzi, "Risultati sorprendenti"

Associazione con l'Ue, cosa ne pensano i sammarinesi? Svelata l'indagine del Centro di ricerca per le relazioni internazionali. Oltre 1500 i sammarinesi coinvolti. E' il miglior campione mai rilevato in Repubblica. Dai questionari sottoposti ai cittadini sono emersi diversi aspetti, a partire dall'orientamento di voto in caso di referendum sull'accordo di associazione con l'Ue: il 62% voterebbe a favore dell'avvicinamento europeo. A livello di identificazione con la vita del Continente risposte stratificate, ma la maggioranza ha detto di sentirsi solo “poco” o “abbastanza” europea.

Ma sentiamo in proposito Michele Chiaruzzi direttore del Centro di ricerca per le relazioni Internazionali dell'Università di San Marino.

