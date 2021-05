Independent Tattoo: l'arte dei tatuaggi si unisce alla moda

Sentiamo Marco Zanotti

Dopo un viaggio a Los Angeles, Marco Zanotti, titolare di Independent Tattoo ha deciso nel gennaio 2013 di aprire un suo centro qui in Repubblica: "Oggi è una realtà consolidata - spiega - lo studio è già molto conosciuto anche fuori da San Marino. Dopo un mio viaggio a Los Angeles nel 2012 sono stato fortemente influenzato da tutta quella che è la società e la cultura americana e ho deciso quindi di portare il mondo dei tatuaggi a San Marino".









Attualmente lo studio lavora con tanti artisti di cui 6 fissi ed ognuno di loro segue un determinato stile di tatuaggio. Non solo uno studio di tatuaggi però, Independent è diventato in questi anni anche un brand di abbigliamento: "Tre anni fa - racconta Marco Zanotti - è nato Independet wear. Tutto è partito dal merchandising facendo magliette di pubblicità per il negozio. L'idea e le magliette sono piaciute molto e ora è diventato un vero e proprio brand in continua espansione. Da poco abbiamo fatto uscire la nuova collezione e proprio in questo mese di maggio stiamo aprendo il nuovo store a Cattolica".

Nel servizio l'intervista a Marco Zanotti (Independent Tattoo)