India e Yoga al campo Bruno Reffi

Yoga e India al campo Bruno Reffi, nella giornata internazionale dello Yoga promossa dalle Nazioni Unite. Una occasione per condividere questa antichissima disciplina con diversi insegnanti del territorio. A dare il via l'ambasciatore indiano Reenat Sandhu, ma c'è spazio anche per la musica con l'arpa di Cristina Polverelli e per il palato con la cena indiana. Concluderà la giornata la danza Kathak, offrendo il racconto di storie romantiche legate alla cultura Moghul con movenze, atmosfere e poesie nella lingua Urdu.