Indonesia, Turchia e Panama: tre nuovi ambasciatori presentano le credenziali a San Marino

Si consolida il quadro diplomatico sammarinese. Presentate ai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi le lettere credenziali di tre nuovi ambasciatori accreditati sul Titano: arrivano da Indonesia, Junimart Girsang, Turchia, Elif Çomoğlu Ülgen e Panama, Winston Spadafora Franco.

“Nel confronto privato che abbiamo avuto – afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari – abbiamo parlato dei contributi che come stati si stanno portando avanti per risolvere i vari conflitti globali. Ho spiegato come San Marino – aggiunge Beccari – da un lato rinnova l'impegno per pace e dialogo, dall'altro porta avanti il suo valore intrinseco di neutralità ed equidistanza ma non rimanendo indifferente rispetto alla tutela di valori e principi. Due aspetti poi su tutti; multilateralismo e dialogo interreligioso”.

"Sono due aspetti fondamentali - sottolinea Beccari - perché il multilateralismo non sempre comprende il lato religioso, questo perché ovviamente ha una sua dimensione nella quale non sempre è possibile sviluppare questo tipo di argomento che invece è fondamentale per il dialogo in generale. Il dialogo interreligioso è un nostro pilastro di politica estera che abbiamo cercato di portare avanti fin da quando San Marino si è affacciato ai primi fori internazionali e chiaramente per noi è inteso come un dialogo fra religioni che aiuti a ridurre le distanze quando invece talvolta le differenze religiose sono il motivo magari delle tensioni".

Due ingredienti, aggiunge Beccari, per cercare di portare soluzioni al grande clima di tensione e confusione che vige a livello internazionale. Aspetti che in questi contesti diventano subito argomenti di discussione e confronto.

"In questa occasione - evidenzia - lo abbiamo fatto ad esempio con tre paesi che non fanno parte della dimensione europea intesa come Unione Europea, ma che comunque hanno caratteristiche diverse ma che ovviamente condividono quella che è una sfida globale di necessità di pacificazione. Noi ovviamente abbiamo come priorità l'Accordo di Associazione, ma non dimentichiamo l'importanza e il valore del rapporto anche con tutti gli altri paesi che non appartengono a questa realtà".