Industria e tecnologia: Electra inaugura una nuova sede

Un grande passo per un'azienda e una spinta per tutto il tessuto imprenditoriale sammarinese. Electra S.p.A inaugura a Galazzano un nuovo stabilimento da 2500 metri quadrati. Alla cerimonia di inaugurazione presenti il Segretario al Territorio Matteo Ciacci, il Segretario particolare all’Industria Elia Rossi, il Vescovo Domenico Beneventi e il Segretario generale di ANIS William Vagnini.

" A San Marino per fortuna abbiamo un tessuto industriale molto importante - commenta quest'ultimo - soprattutto nel settore della meccanica. In questo caso parliamo proprio di una azienda che è fra le fornitrici anche di imprese importanti a livello italiano e internazionale di apparati tecnologici particolarmente avanzati. Non è un esempio unico. Per fortuna abbiamo tante altre aziende. Questa comunque è un'azienda che è iscritta all'Anis dal '94, quindi è un'azienda fra quelle che sono state premiate nell'ultima nostra assemblea".

L’azienda fondata nel 1993 da Loriano Racchini conta oltre 70 collaboratori ed è specializzata nella progettazione e produzione di schede e apparecchiature elettroniche a microprocessori. La ricerca tecnologica continua a essere un settore chiave per l'industria sammarinese.

"Il tessuto industriale sammarinese - conclude Vagnini - è vivo e ovviamente sta subendo quelle che sono le tensioni che ci sono a livello italiano e a livello internazionale. Però devo dire che stanno dimostrando, come è anche successo durante il periodo purtroppo della pandemia, un'ottima resilienza".

