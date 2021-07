Industrie: nuove visite del Segretario Righi alle realtà imprenditoriali del territorio

Industrie: nuove visite del Segretario Righi alle realtà imprenditoriali del territorio.

Prosegue l'iniziativa della Segreteria all'Industria, che vede Fabio Righi impegnato in una serie di visite alle aziende del Titano. E questo per manifestare la vicinanza delle istituzioni alle imprese e a chi le guida. In mattinata il Segretario di Stato era a Rovereta, dove ha incontrato i vertici di 3 realtà produttive: Wonderfood, Deca e Mec International. Nel pomeriggio altre 4 visite: all'I-Design Hotel di Murata, alla Morri Bus di Fiorentino; e poi la Rom, a Gualdicciolo, e il Poliambulatorio Benessere di Acquaviva. Numerose, infatti, le aziende – grandi e piccole - che hanno aderito all'iniziativa. Un'occasione – per il Segretario Righi – di ascoltare dalla viva voce degli imprenditori le difficoltà che incontrano in un periodo complesso come quello attuale, e poter contribuire a risolverle concretamente anche tramite strumenti normativi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: