Infermieri: corso di formazione sul codice deontologico 'rinnovato'

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino ha organizzato alla sala Montelupo di Domagnano un momento di approfondimento e formazione sulla “Revisione del Codice Deontologico dell'Infermiere”. Codice nato nel 2017 ma oggi rinnovato e di recente illustrato anche ai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Mette in evidenza il valore di una professione fondamentale nel sistema sanitario. Nell'occasione, il saluto del Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni che ha fortemente sostenuto questa giornata dedicata alla formazione delle infermiere e degli infermieri. Il Codice Deontologico, elaborato insieme al Comitato Sammarinese di Bioetica, mette al centro la persona e il diritto alle migliori scelte nella cura, nel rispetto della dignità e libertà di ognuno.

Non un semplice insieme di regole ma l'impegno a garantire nel migliore dei modi, ai pazienti, assistenza e conforto. All'interno anche richiami all’intelligenza artificiale, la robotica e le nuove tecnologie in generale, utilizzate nel campo della medicina.