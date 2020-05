APP "inFila" senza assembramenti! È la nuova applicazione dell'azienda sammarinese "AC&D Solutions" per smartphone e tablet che consente di prenotarsi nelle attività commerciali in modo da evitare file

Nasce l'applicazione “inFila”, dell'azienda sammarinese “AC&D Solutions”. Un app completamente gratuita, per smartphone e tablet, che consente di evitare code ed ottimizzare i tempi di attesa. Un servizio pensato per ridurre il più possibile gli assembramenti fuori dalle attività commerciali. I clienti potranno prenotare un numero e recarsi all'attività commerciale in prossimità del proprio turno. I negozianti a loro volta possono gestire l'avanzamento della fila sia per i clienti che si sono prenotati tramite app, sia per le persone “no app”, presenti fisicamente in negozio.

Tramite un display esposto all'interno del negozio inoltre i clienti, anche "no app", possono controllare lo stato della fila ed il proprio turno. Grazie all'applicazione il punto vendita sarà presente nelle attività commerciali e si potrà prenotare solo quando il negozio è aperto. Per i clienti è necessario solamente scaricare "inFila", non occorre infatti alcun tipo di registrazione.

Sono già 3 le attività nella provincia di Rimini che a partire da questo week end hanno attivato il servizio e anche a San Marino diversi negozianti si stanno interessando.

L'intervista a Elena Zangoli (Project Manager AC&D Solutions)

