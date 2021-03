ISS "InFila" senza assembramenti nelle farmacie sammarinesi Presentata questa mattina l'app donata dall'azienda AC&D Solutions

Si chiama “In-Fila” ed è una applicazione che da alcuni giorni è in fase di test nelle sei farmacie abilitate in territorio, tutte tranne quella di Faetano. Sviluppata dall’azienda sammarinese AC&D Solutions, l’App fornirà un supporto concreto nelle prenotazioni e nella gestione di code e assembramenti nelle farmacie.

Il progetto comprende anche una serie di strumenti e supporti informatici per consentire l’utilizzo dell’applicazione all’interno delle farmacie. In particolare, In Fila permette di geolocalizzare sul proprio telefonino le varie farmacie attive, prenotare l’acceso tramite apposito numero o fascia oraria, controllare la fila il tutto tutelando la salute.

Nel servizio l'intervista a Roberto Ciavatta (Segretario di Stato Sanità) e Giacomo Vespignani (D.G. AC&D Solutions)

