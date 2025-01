SALUTE Influenza 2025, picco atteso a metà gennaio. Ecco sintomi e durata Oltre 5 milioni di casi dall’inizio della sorveglianza. Bassetti (Policlinico San Martino di Genova): “Evitate antibiotici e pronto soccorso per sintomi gestibili a casa”

Influenza 2025, picco atteso a metà gennaio. Ecco sintomi e durata.

La stagione influenzale entra nel vivo, con un numero significativo di casi registrati nella penultima settimana del 2024. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), tra il 23 e il 29 dicembre sono stati stimati circa 582.500 nuovi casi, portando il totale dall’inizio della sorveglianza a oltre 5,1 milioni. L’incidenza è scesa a 9,9 casi ogni mille assistiti grazie alla chiusura delle scuole, ma il picco è atteso per metà gennaio.

Sintomi e durata

Come spiega all'Adnkronos Matteo Bassetti -direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova-, l’influenza di quest’anno si presenta con:

febbre alta (39-40°C) che può durare fino a cinque giorni

che può durare dolori muscolari

tosse

spossatezza.

La raccomandazione è di non correre in ospedale preoccupati dalla durata della febbre, che dura a lungo perchè segue in realtà il normale corso dell'influenza. Si prendano antipiretici e si resti a casa, conclude Bassetti: "Evitiamo gli antibiotici ed evitiamo di correre nei pronto soccorso per evitare il tracollo".

Virus circolanti

Oltre al virus influenzale, che rappresenta il 16,8% dei campioni analizzati, sono in circolazione anche altri virus respiratori, come il Virus Respiratorio Sinciziale (10%), Rhinovirus (12%), Adenovirus e SARS-CoV-2 (2%).

