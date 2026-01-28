ISS Influenza a San Marino: il picco sembrerebbe superato. Ricoveri in netto calo Merito - per l'Iss - della campagna vaccinale che ha funzionato bene

L'Iss fa il punto sull'influenza stagionale in Repubblica, quest'anno arrivata in anticipo tanto che il picco sembrerebbe già stato superato, contrariamente all'andamento di 2023 e 2024, più spostato in avanti. L'AH1N1 il virus dominante, in particolare su giovani e bambini, mentre la variante K, che non si esclude possa avere uno strascico in questo periodo e oltre, colpisce maggiormente adulti e anziani.

Ad oggi, 262 casi , con i ricoveri in ospedale in netta flessione, attestandosi a quota 63 (per lo più di anziani over 65). La diretta conseguenza, per l'Iss, della campagna vaccinale partita ad ottobre/novembre scorsi, quindi anticipata, e per coorti specifiche. Circa 4500, in totale, i vaccini somministrati. "I nostri dati sembrano confermare quello che sta succedendo anche in Italia, - afferma Gabriele Donati, Direttore f.f. Dipartimento Ospedaliero Iss - ovvero che il picco influenzale sembra essere già superato, intorno alla fine di dicembre e all'inizio di gennaio. Dal punto di vista dei ricoveri abbiamo un calo sostanziale rispetto all'anno precedente. Riteniamo che almeno in parte questo calo dei ricoveri sia da mettere in relazione alla ottima campagna vaccinale che è stata eseguita qui a San Marino, iniziata abbastanza precocemente, in ottobre, portata avanti per coorti e che ha visto la vaccinazione di circa 4.500 sammarinesi, tra cui anche molti dei pazienti fragili, immunodepressi, anziani, eccetera".

Nella fascia pediatrica, curva al ribasso per la chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie, con successivo “effetto rimbalzo” alla ripresa delle lezioni. "Quest'anno - aggiunge Nicola Ranieri, Primario Pediatria Iss - abbiamo vaccinato circa 250 bambini e quindi fin ad ora sono stati tutti i casi, oltre il 90 per cento, gestiti a livello ambulatoriale e non hanno richiesto ricoveri di particolare importanza".

Nel video le interviste a Gabriele Donati, Direttore f.f. Dipartimento Ospedaliero Iss e Nicola Ranieri, Primario Pediatria Iss.

