SANITÀ Influenza, domani il primo Open Day: vaccino senza prenotazione all’Ospedale di Stato Dalle 9 alle 16.30 accesso diretto all’ambulatorio vaccinazioni. L’ISS dà il via alla campagna contro l’influenza stagionale

Influenza, domani il primo Open Day: vaccino senza prenotazione all’Ospedale di Stato.

Prenderà il via domani, giovedì 8 ottobre, la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale con il primo Open Day organizzato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale. Dalle 9 alle 16.30 sarà possibile presentarsi senza prenotazione all’ambulatorio vaccinazioni dell’Ospedale di Stato, situato al piano -1, Scala “F”.

L'ISS ricorda come il vaccino antinfluenzale sia consigliato a tutta la popolazione e, in particolare, raccomandato per le categorie maggiormente esposte al rischio di complicanze: bambini fino a 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, persone con più di 60 anni e soggetti con patologie acute o croniche. L’obiettivo della campagna è ridurre le possibili complicanze dell’influenza, tutelare le persone più fragili e limitare la pressione esercitata dai virus respiratori sui servizi sanitari durante la stagione invernale.

Quello di domani sarà il primo di due appuntamenti ad accesso libero. Il secondo Open Day è fissato per giovedì 12 novembre, sempre dalle 9 alle 16.30 e nella stessa sede, senza necessità di prenotazione. Accanto agli Open Day, l’ISS ha programmato ulteriori sedute vaccinali, in questo caso su prenotazione obbligatoria tramite CUP al numero 0549 994889. Le giornate previste sono il 22 e 29 ottobre, 19 e 26 novembre, 3 e 17 dicembre, tutte dalle 9 alle 16.30. Per i minori sono invece previste sedute dedicate il 19 e 30 ottobre e il 20 e 27 novembre, dalle 14 alle 18, sempre previa prenotazione al CUP.



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