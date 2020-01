Influenza: meno casi a San Marino. Picco ritardato di qualche settimana

Ospedale di Stato

Se oltre confine il capodanno ha visto centinaia di persone a letto con l'influenza, a San Marino il numero di ammalati nell'ultima settimana di dicembre non superava i 53. L'Emilia-Romagna è tra le regioni più colpite assieme a Lombardia ed Abruzzo dopo il Friuli, e anche se il picco è atteso a febbraio, i casi sono da circa un mese in continuo aumento, soprattutto nei bambini tra zero e quattro anni.

Casi invece contenuti in Repubblica forse anche grazie all'efficacia della campagna antinfluenzale che ha visto un maggior numero di persone e di operatori sanitari ricorrere alla vaccinazione per proteggersi dal virus. A partire dal 4 novembre – giorno di inizio della campagna - è stata quindi registrata una media di 7 casi a settimana. Nella stagione 2017/ 2018, in questo periodo, i sammarinesi a letto erano più del doppio. Il picco sul Titano è previsto a fine mese e dall'Iss invitano chi non l'avesse fatto a vaccinarsi, “ c'è ancora tempo” - spiegano - contattando l'ufficio al numero 0549 994338 oppure via mail all'indirizzo ufficio.vaccinazioni@iss.sm