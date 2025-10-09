Influenza: oltre 500 persone all'Open Day vaccinale dell'Iss

Non serviva alcuna prenotazione per l'open day della campagna di vaccinazione antinfluenzale. Opportunità, oggi, dalle 9 alle 16, riservata agli over 14. Alle 11:30 oltre 250 le persone che, si erano già recate in sala Vaccini, al piano– 1, della Palazzina Ex Casa di Riposo, dell'Ospedale di Stato. A fine giornata, sono risultate 570. A gestire i flussi i volontari che hanno anche offerto supporto, a chi ne aveva la necessita, nella compilazione del modulo.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il dottor Pierluigi Arcangeli, Direttore Cure Primarie Iss /Responsabile Vaccinazioni – dell'andamento della giornata. Anche perché questo, per noi, è un evento centrale nella vita sanitaria del Paese. Rappresenta la copertura, con il vaccino antinfluenzale di tutta la popolazione, in particolare delle fasce più fragili, più deboli, quindi più esposte ai rischi dell'influenza. I nostri vaccini sono tarati sui primi casi che vengono selezionati nel mondo, secondo una prassi consolidata. L'influenza di quest'anno, alle latitudini dove è già esplosa, è impegnativa. In modo particolare per le vie respiratorie. Ecco il perché della nostra forte campagna di comunicazione. E il forte invito che oggi rivolgo alla popolazione, di utilizzare tutte le date che abbiamo messo a disposizione, per questo evento che, ripeto, è centrale nella vita sanitaria di questo Paese”.

Domani dalle 14 la prima seduta di vaccinazione per i minori in età pediatrica. A seguire ce ne saranno altre tre, fino al 17 novembre. Il 23 ottobre invece è programmata la prima seduta di vaccinazione per tutte le altre classi di età. Ne seguiranno altre quattro, fino al 25 novembre. L'appuntamento dovrà essere prenotato tramite il Cup al numero 0549-994889.









