Influenza, pediatria presa d'assalto: "importante la vaccinazione" Il virus di quest'anno è particolarmente aggressivo e contagioso

Classi dimezzate a centralini del reparto di pediatria presi d'assalto. Dopo due anni che, grazie alle mascherine, avevamo dimenticato il virus influenzale, quest'anno rialza la testa, con anticipo e con più forza. A lanciare l'allarme dalle pagine del Corriere di Romagna il primario del reparto di pediatria dell'ospedale Laura Viola che si dice preoccupata per il numero di casi, fortunatamente non per la gravità. Nessun bambino finora è stato infatti ricoverato presso l'Ospedale di Stato.

Il virus è aggressivo e parecchio contagioso: tosse secca, dolori gastrici e febbre alta, anche sopra i 39 sono i sintomi principali. Fondamentale, rimarca Viola, la vaccinazione: poche le somministrazioni in questa stagione, circa la metà di quelle inoculate gli scorsi anni. A San Marino la vaccinazione è gratuita e quella pediatrica si prende esclusivamente per via nasale.

Stessa situazione registrata dai pediatri del riminese. In tutti i casi si raccomanda massima attenzione perchè ancora non siamo al picco, previsto per la fine del mese.

