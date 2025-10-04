Influenza, raffreddore o Covid? I sintomi che aiutano a riconoscerli e cosa fare

Con l'arrivo dell’autunno e i primi sbalzi di temperatura già registrati, i riflettori tornano ad accendersi sui virus respiratori. A fare il punto è il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto a Milano durante un evento promosso da Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione) e riportato da AdnKronos. L’esperto ha delineato lo scenario atteso per i prossimi mesi, spiegando rischi, sintomi e possibili rimedi.

Che influenza sarà: fino a 16 milioni di persone coinvolte, in linea con lo scorso anno

“Dopo due stagioni da record, anche quest’anno ci aspettiamo una circolazione sostenuta di virus influenzali e ‘cugini’ come rhinovirus, SARS-CoV-2 e il virus respiratorio sinciziale (RSV), con un impatto che potrebbe coinvolgere tra il 15 e il 25% della popolazione italiana, fino a interessare, potenzialmente, circa 16 milioni di persone”, spiega il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano. “I segnali che arrivano dall’emisfero australe ci invitano a non abbassare la guardia: la stagione potrebbe essere intensa, con un aumento dei casi da metà ottobre e un picco invernale. La pressione sui servizi sanitari resta un rischio concreto, soprattutto per le fasce più fragili”.

Influenza, raffreddore e Covid: come distinguerli

Distinguere tra i vari virus solo in base ai sintomi non è semplice, sottolinea l’esperto. “L'influenza vera e propria si manifesta con un inizio brusco della febbre, generalmente sopra i 38 gradi, almeno un sintomo respiratorio (come tosse o mal di gola) e almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari, malessere generale o senso di 'bastonatura'”. Negli adulti questi sintomi sono particolarmente evidenti, mentre nei bambini piccoli e negli anziani la febbre può essere meno intensa o assente. “In generale, comunque, l'influenza è più forte e limitata nel tempo, con un'evoluzione rapida nell'arco di circa cinque giorni”.

I sintomi più comuni dei virus attualmente in circolazione

“Una febbre che resta alta e va a peggiorare” è uno dei segnali principali, spiega Pregliasco. “Può succedere anche che un'infezione virale vada a risolversi con la febbre che scende e poi la temperatura risale. Anche la tosse, inizialmente secca e di tipo irritativo, diventa produttiva. Il Covid ha complicato ulteriormente la possibilità di riconoscimento, perché è camaleontico e passa da forme banali a forme più serie. Da qui l'importanza di proteggere le persone più fragili con la vaccinazione e di fare un tampone per identificare tempestivamente l'eventuale presenza di Sars-CoV-2”. Per gli altri virus respiratori (sinciziale, metapneumovirus, rinovirus), i sintomi tendono a essere più lievi e graduali: congestione nasale, tosse lieve, sintomi gastrointestinali o naso chiuso, con una risoluzione più lenta nel tempo.



Covid e influenza: diagnosi e cura

“Riuscire a fare una diagnosi clinica in base ai sintomi non è semplice perché le infezioni sono simili”, come spiega al Corriere della Sera Tecla Mastronuzzi, responsabile Area Prevenzione della Simg, come riporta SkyTg24. “I primi sintomi possono essere gestiti con farmaci di automedicazione, quindi se si ha il raffreddore si possono usare soluzioni saline, se si ha la febbre si può prendere il paracetamolo, in caso di mal di gola un cucchiaino di miele può essere d’aiuto. Se però i sintomi persistono o peggiorano, la febbre non passa, si ha difficoltà a respirare o dolori diversi dal solito, è bene rivolgersi al medico di famiglia”. In caso di sospetto Covid, aggiunge l’esperta, “è fondamentale fare un tampone; esistono terapie efficaci, come gli antivirali, da utilizzare entro i primi cinque giorni nei soggetti a rischio”.

L’automedicazione responsabile

“Un principio importante è quello dell'automedicazione responsabile”, sottolinea Pregliasco. “Il ricorso ai farmaci da banco rappresenta spesso la prima risposta ai sintomi comuni come febbre, malessere respiratorio, mal di testa e stanchezza. Se effettuata in modo proporzionato, può offrire benefici riducendo i disturbi e modulando la risposta immunitaria”. Resta però fondamentale un uso corretto, seguendo le indicazioni del foglietto illustrativo e del medico: “In caso di infezioni virali i farmaci da banco devono servire a contenere sintomi e disagi, senza azzerarli completamente, per seguire l'evolversi della malattia”.

E per quanto riguarda i rimedi della nonna?

"L'uso inappropriato di antibiotici è ancora troppo frequente - avverte Pregliasco - Ricordiamo che vanno assunti solo in caso di complicanze batteriche a fronte di una prescrizione medica: abusarne favorisce l'antibiotico-resistenza e non aiuta contro i virus". Per il resto, l'approccio terapeutico verso le malattie virali resta un approccio di minimizzazione dei sintomi quindi "ben venga tutto ciò che 'ci fa star bene'".

Sul brodo di pollo o di gallina, riconosciuto come 'taumaturgico' dalla cultura americana: "Di sicuro si può dire che sia digeribile e ricco di una quota di proteine digeribili che serve per ricostituire tutte le cellule danneggiate a livello antinfiammatorio", precisa il Professore - mentre per quanto riguarda il latte caldo, che può dare una sensazione positiva soprattutto sul mal di gola, Pregliasco mette in guardia su un possibile aumento di produzione di muco, "quindi se c'è una tosse un po' pesante può farla debordare verso una tosse produttiva". Il miele, infine, è sicuramente un prodotto che ha anche caratteristiche antinfiammatorie, positivo per il mal di gola".









