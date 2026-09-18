Influenza, San Marino gioca d’anticipo: vaccinazioni dall’8 ottobre

Due Open Day senza prenotazione e sedute dedicate ai minori. Dai vertici ISS un messaggio comune: «Proteggere se stessi significa proteggere anche i più vulnerabili».

Giocare d’anticipo, per proteggere i più fragili e ridurre la pressione sui servizi sanitari. È questo lo spirito della nuova campagna antinfluenzale dell’ISS, che partirà l’8 ottobre con il primo Open Day. Il secondo è in programma il 12 novembre. Lo slogan scelto va dritto al punto: “Proteggi te stesso, i tuoi cari e la comunità”.

«È davvero una vaccinazione solidale» – sottolinea il direttore generale Claudio Vagnini – perché proteggersi significa contribuire anche a tutelare la salute della collettività. Da qui l’impegno dell’ISS a favorire scelte consapevoli, con informazioni chiare e modalità di accesso semplici. L’appello è rivolto soprattutto a chi corre i rischi maggiori: over 60, donne in gravidanza, persone con patologie acute o croniche, bambini fino a sei anni e operatori sanitari, “per noi è un imperativo etico” - rimarca Il Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli - “la vaccinazione deve partire da noi perché deve essere esempio, monito, è rispetto nei confronti di chi si affida alle nostre cure”. Un gesto semplice, ma di grande valore: “Considero l’avvio della campagna vaccinale uno dei momenti centrali della vita sanitaria della comunità, perché consente di raggiungere in maniera capillare tutta la popolazione. I risultati di questo impegno li vediamo poi nei mesi e negli anni successivi. Vaccinarsi significa proteggere se stessi e gli altri, prevenire le complicanze e le forme più gravi della malattia, ridurre le ospedalizzazioni e, soprattutto, i decessi. Quando riusciamo a raggiungere questi risultati, possiamo dire di aver centrato davvero il nostro obiettivo”.

Per gli Open Day non servirà prenotarsi. Per chi sceglie l’appuntamento, invece, quattro giornate tra ottobre e novembre con prenotazione tramite CUP. Percorso specifico anche per i minori, con altre quattro sedute pomeridiane dedicate. “Vaccinare i bambini è importante soprattutto per proteggere quelli più vulnerabili e a rischio e prevenire le forme gravi dell’influenza, che in alcuni casi può lasciare conseguenze anche a lungo termine”, sottolinea il Direttore UOC Pediatria Nicola Ranieri. I numeri lo confortano: “Su 238 bambini vaccinati, soltanto due sono stati ricoverati con tampone positivo per influenza. Erano entrambi pazienti particolarmente fragili, ma hanno superato l’infezione in pochi giorni, con un ricovero molto breve, poco più che osservazionale. Questo ci indica che la vaccinazione ha offerto loro una buona protezione, nonostante la fragilità”.

Una protezione individuale, dunque, che diventa collettiva: vaccinarsi, ricordano i vertici della Sanità sammarinese, significa tutelare se stessi, ma anche chi è più vulnerabile.

Le date da segnare in calendario:

OPEN DAY – senza prenotazione

8 ottobre — 9.00-16.30; 12 novembre — 9.00-16.30

SEDUTE SU PRENOTAZIONE – tramite CUP 0549 994889:

22 ottobre; 29 ottobre; 19 novembre ; 26 novembre ( orario 9.00-16.30)

MINORI – su prenotazione CUP :

19 ottobre; 30 ottobre ; 20 novembre ; 27 novembre ( orario 14.00-18.00)

Gli Open Day e le sedute per adulti si tengono all’Ambulatorio vaccinazioni dell’Ospedale di Stato







