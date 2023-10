Influenza stagionale: il personale Iss sostiene la campagna e si vaccina in anteprima

Vaccinazione antinfluenzale in anteprima il 19 ottobre per il personale Iss, aspettando l'avvio ufficiale della campagna vaccinale per la popolazione, in programma lunedì 23 ottobre. Medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e dipendenti amministrativi, tutti primi testimonial della campagna di immunizzazione dal titolo, “L’inverno è più bello protetto”.

Per facilitare i cittadini che vogliano vaccinarsi sono già stati programmati anche 4 open day all’Ospedale di Stato, nelle giornate del 26 e 31 ottobre e del 9 e 16 novembre, per cui non serve la prenotazione. Ci si deve recare al punto vaccini dell’Ospedale (piano -1 palazzina ex casa di riposo) dalle ore 9 alle 17:00.

Previste inoltre altre giornate, ma con prenotazione al CUP, presso l'Ufficio Vaccinazioni al Centro Azzurro o nei Centri per la Salute. Si raccomanda, per velocizzare i tempi, di scaricare informativa e consenso su internet e di compilare il format prima di recarsi in ambulatorio.

Open day il 25 ottobre invece, per gli assistiti in età pediatrica e i loro genitori, sempre al punto vaccini in Ospedale dalle 13.30 alle 18.00.