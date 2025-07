UNIVERSITÀ Info Days all'Università di San Marino: due appuntamenti dedicati agli studenti interessati alle iscrizioni per il prossimo anno accademico Tutor e docenti hanno presentato il piano formativo dei corsi triennali e magistrali, inclusi i tirocini, i laboratori e le attività parellele alle lezioni

Come ci si immatricola ai corsi? Quali sono gli sbocchi professionali? È previsto un tirocinio? Sono alcune delle domande a cui i docenti dei corsi di laurea dell'Università di San Marino hanno risposto nella giornata dedicata ai futuri studenti. Otto i corsi di laurea, cinque triennali e tre magistrali. "Per quanto riguarda il corso di Comunicazione e digital media l'università offre un percorso triennale professionalizzante nell'ambito della comunicazione digitale e le reti - ha detto Andrea Selva, tutor didattico del corso di laurea in Comunicazione e digital media -, quindi lo studio di quelle che sono le nuove tecnologie digitale e le piattaforme tra cui i nuovi social media"

Oltre a Comunicazione e digital media l'offerta formativa prevede altri quattro corsi triennali: costruzione e gestione del territorio, design, ingegneria civile e ingegneria gestionale. A questi si affiancano tre corsi magistrali: design, ingegneria civile e ingegneria gestionale.

"Abbiamo presentato agli studenti interessati la nostra offerta formativa - ha aggiunto Selva - e approfondito il piano di studi, gli insegnamenti e presentato tutte quelle che sono le attività parallele al piano di studi, quindi parlato dei tirocini, facendo alcuni esempi con dei nostri studenti già immatricolati, dei laboratori e delle altre opportunità".

I tutor e i docenti hanno guidato i ragazzi interessati ai corsi nelle a San Marino Città e in quelle di Dogana. L'iniziativa, alla sua seconda edizione, rientra nel piano di orientamento partito a febbraio scorso con gli open day per le scuole superiori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: