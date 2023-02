Infocert riconosce documenti sammarinesi per rilascio Spid

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri interviene in merito al rilascio di identità SPID ai cittadini sammarinesi, in possesso di documento di identità di San Marino, in base all’autorizzazione ottenuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con Avviso n. 39 del 2 febbraio 2022. A tal riguardo e in relazione a disguidi incorsi in capo a diversi cittadini sammarinesi, poiché in possesso di documento di identità sammarinese attraverso, il provider Infocert, si rassicura la cittadinanza confermando il pronto ripristino della corretta procedura di rilascio dello SPID per i concittadini in possesso di documento di identità sammarinese.