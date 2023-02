"Informazione è democrazia": a Riccione il 29° congresso FNSI

l'intervista a Carlo Bartoli

Vecchie criticità ancora irrisolte e nuove sfide. Al 29° congresso della Federazione Nazionale della Stampa Italiana focus sugli aspetti che continuano a mettere a rischio la libera informazione come la lotta al precariato, le querele temerarie e le intimidazioni ai cronisti. “Non c'è democrazia senza libero pensiero” afferma il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che rimarca l'importanza della tutela di una libera informazione.

"La democrazia si fonda sulla sovranità popolare - aggiunge Sangiuliano - sulla scelta autonoma e indipendente che i cittadini devono fare dei loro governanti. Ma questo implica che cosa? Che ci sia una libertà di espressione affinché possa esserci una libera informazione e ciascuno possa farsi i propri convincimenti e scegliere".

Anche il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini rimarca il dovere delle istituzioni di tutelare la categoria. “Il problema, a mio giudizio molto grave – aggiunge la sindaca di Riccione Daniela Angelini - è che si è persa la consapevolezza dell’importanza dell’informazione”.

"La tutela del lavoro giornalistico è fondamentale - sottolinea Carlo Bartoli, presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti - anche perché i cittadini devono capire che chi fa informazione gratis vende qualcosa che non ha valore. Quello che ha valore si acquista, non si regala. Quando vi regalano un informazione non sapete da chi è fatta, per quali motivi è fatta e a quali interessi corrisponde".

Nel servizio l'intervista a Carlo Bartoli (Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti)