Informazione: rinnovato il direttivo della Consulta, Chiesa confermato presidente.

L’Assemblea elettiva della Consulta per l’informazione ha proceduto alla nomina del Consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni. Al termine delle operazioni di voto sono risultati eletti, nella categoria dei professionisti, Sara Bucci, Roberto Chiesa, Franco Cavalli e Antonio Fabbri; per i pubblicisti e le altre categorie previste per legge, eletti Giacomo Barducci, Marco Cardinali e Michele Giardi; per gli editori Roberto Boccalatte in rappresentanza di San Marino Rtv e Davide Giardi, per Libertas.sm.

Al termine dello spoglio l’Assemblea ha eletto presidente del Consiglio direttivo, per acclamazione, Roberto Chiesa che viene così confermato nell’incarico. Il Presidente ha ringraziato per la fiducia accordata e ha ringraziato i membri uscenti del Direttivo, Luca Pelliccioni e Pietro Masiello, per l’impegno profuso e la fattiva collaborazione e disponibilità sempre dimostrati.

Nel ringraziare l’Assemblea per la partecipazione, il Presidente ha poi indicato alcuni obiettivi. “Nello scorso mandato abbiamo posto molte domande – ha detto – nei prossimi tre anni puntiamo ad ottenere le risposte”. Tra queste il lavoro che aspetta la Consulta per la nuova legge sull’informazione, l’accordo con l’Ordine dei giornalisti italiani, l’istituendo premio Zavoli, il regolamento sulla privacy.



