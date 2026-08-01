Inizia agosto: oltre 26 milioni in viaggio in Italia. Le preferenze dei sammarinesi nell'indagine di Cto e Osla Nel frattempo temperature roventi con picchi oltre i 40 gradi e più di 20 città da bollino rosso

Comincia il mese di agosto e, puntuale, entra nel vivo il grande esodo estivo. Tra partenze, traffico da bollino nero e un'ondata di caldo che non concede tregua, sono milioni gli italiani già in viaggio verso le località di vacanza. Questa mattina il traffico ha raggiunto il livello massimo sulle principali autostrade, mentre il resto del fine settimana resta da bollino rosso.

A complicare gli spostamenti dunque anche le temperature roventi: da nord a sud 19 città da bollino rosso, che diventeranno 23 e poi 25. In molte aree si superano i 40 gradi, accompagnati da afa e notti tropicali.

Nonostante il clima estremo, il turismo continua a trainare l'estate italiana. Tra oggi e il 23 agosto - secondo la stima di Cna Turismo e Commercio - nella Penisola circa 17 milioni e 400 mila turisti: metà italiani e metà stranieri, con una spesa diretta superiore ai 9 miliardi di euro. Il mare si conferma la destinazione preferita, seguito da città e borghi d'arte, montagna, laghi e terme, mentre cresce l'interesse per vacanze esperienziali e soggiorni all'aria aperta.

Guardando all'intera stagione estiva, tra giugno e settembre sono 36 milioni e 200 mila gli italiani che trascorrono almeno un periodo di vacanza fuori casa. Quasi 9 su 10 restano entro i confini nazionali, generando un giro d'affari stimato in 43 miliardi di euro. La vacanza principale dura in media quasi dieci giorni, con una spesa di circa 917 euro a persona.

Numeri importanti anche per San Marino. Secondo l'indagine di Cto e Osla, quest'estate partono in totale 22.580 sammarinesi, più della metà dei residenti, come in Italia. Anche sul Titano la stragrande maggioranza sceglie l'Italia e il mare sarà la meta preferita da tre vacanzieri su quattro. Più elevata, invece, la spesa media prevista, pari a 1.330 euro a persona. Per il soggiorno prevalgono alberghi e villaggi turistici, un terzo del totale, di poco inferiore la scelta delle case di parenti e amici.

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