BRINDISI Inizia il 2025: le immagini della festa a San Marino, Vinicio Capossela infiamma Rimini A Riccione il cenone di solidarietà della Papa Giovanni XXIII per chi è solo o in difficoltà

San Marino dà il benvenuto al 2025 con una notte di festa ed emozioni. In Piazza Sant'Agata “La Magia del Tempo”: questo il titolo della serata di spettacolo che ha trasformato una parte del centro storico di Città in un grande dancefloor. Luci, colori e un viaggio musicale in compagnia di Mr Lori G e Marco Corona, animatori della notte più attesa dell'anno. Oltre alla musica più bella degli ultimi decenni, l'energia del corpo di ballo che ha coinvolto i tanti saliti sul Titano per brindare e ballare, per uno degli eventi clou del Natale delle Meraviglie.

Notte di San Silvestro in musica a Rimini: Vinicio Capossela protagonista del capodanno riminese. In piazza le note del cantautore e festeggiamenti in compagnia. In tutto il centro un susseguirsi di eventi. Sette location, tra dj set, concerti swing, acustici, classici, mostre e momenti di spettacolo.

Capodanno è anche speranza per chi è solo o in difficoltà: ci pensano i volontari della Papa Giovanni XXIII a donare una serata di gioia . A Riccione il cenone all'insegna dell'accoglienza e della condivisione. Durante l'evento un omaggio a Don Benzi, fondatore della comunità, nel centenario dalla nascita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: