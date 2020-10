ISS Iniziata la vaccinazione antinfluenzale L'obiettivo, spiega l'ISS, è raggiungere il 75% della popolazione target. In questa prima fase è rivolta a bambini, categorie a rischio e over 60, per le altre fasce della popolazione si partirà dal 30 novembre. Tante le prenotazioni già effettuate.

La campagna vaccinale 2020/21 mira a vaccinare in modo particolare le persone appartenenti alle categorie a rischio (immunodepressi, portatori di malattie croniche, ecc..), bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e persone over 60. Vaccinazione raccomandata anche alle altre fasce di popolazione ma dopo il 30 novembre. Sono già 500 persone a settimana quelle prenotate in questa prima fase.

L'obiettivo della campagna antinfluenzale, spiega l'Istituto per la Sicurezza Sociale, è raggiungere circa il 75% della popolazione target, come viene raccomandato dagli organismi sanitari internazionali. Per tale ragione l’ISS ha acquistato un quantitativo di vaccino superiore a quello degli altri anni e altre dosi sono già in ordine. Si tratta di un vaccino quadrivalente, capace cioè di fornire immunità per tutti e quattro i ceppi virali influenzali.

La vaccinazione può essere effettuata solo tramite prenotazione: per i bambini bisogna contattare il servizio di pediatria (0549 994250 dalle 8:00 alle 19:00 o mail infermieri.pediatria@iss.sm) mentre per gli over 60 la prenotazione avviene tramite CUP (0549 994889 lunedì – venerdì dalle 8:00 alle 19:00). Le persone appartenenti a categorie a rischio invece, prima della prenotazione tramite CUP, dovranno rivolgersi direttamente al proprio medico curante.

Le sedute vaccinali per gli adulti vengono effettuate negli ambulatori cure primarie al Centro Azzurro: dal martedì al giovedì dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00. Mentre i bambini saranno vaccinati il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00 negli ambulatori pediatrici al 6° piano dell'Ospedale di Stato.



