Iniziativa adriatico-ionica: per il Titano possibilità di accesso a progetti UE in vari settori

Intervista al Segretario Nicola Renzi

“Integrazione per i popoli, sviluppo per la Regione”. Questo lo slogan scelto per il forum annuale di cooperazione dell'Iniziativa adriatico-ionica, che si è tenuto in settimana, a Budva. L'ufficializzazione dell'adesione di San Marino è arrivata con l'intervento di Nicola Renzi in plenaria. Il Segretario di Stato – nell'intervista – sottolinea l'importanza, dell'organismo, in un'ottica di mediazione politica che ricostituisce un'Area fondamentale del Vecchio Continente. Non mancano poi interessanti opportunità per il Titano. “Ci aspettiamo di poter partecipare, magari in futuro – afferma Renzi -, a progetti dell'Unione Europea incentrati su telecomunicazioni, infrastrutture, viabilità, ed altro”