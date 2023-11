Iniziativa Adriatico-Ionica: una conferenza sul Titano per ragionare di sviluppo. Parola chiave “sostenibilità” Al Kursaal oggi un forum organizzato da AI-NURECC: network di città, regioni, università e camere di commercio dell'Euroregione Adriatico Ionica

“Un'occasione straordinaria”, ha sottolineato il Segretario Pedini Amati, per ragionare dello sviluppo turistico di un'”area meravigliosa del mondo”. Profondità storica, bellezze paesaggistiche, effervescenza culturale, i tratti salienti del quadrante adriatico-ionico. Fondamentali, per innescare un simile potenziale, le competenze. Anche per creare sinergie, ha rimarcato il Segretario di Stato; ricordando progetti di sistema quali “The lovely places”, o l'imminente conferenza internazionale sul turismo accessibile dell'OMT, organizzata a San Marino.

Altra parola chiave del forum odierno – patrocinato dalla Segreteria Turismo e di respiro europeo - è stata “sostenibilità”; la promozione di azioni concrete attraverso l'educazione non formale. Da qui la necessità di un confronto approfondito. Fra i relatori rappresentanti di realtà italiane, dei Balcani, della Commissione UE. E ovviamente del Titano: dallo scorso anno membro attivo di EUSAIR, l'Iniziativa Adriatico-Ionica.

Nel servizio l'intervista ad Elisabetta Bucci – Dipartimento Esteri RSM

