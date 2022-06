8° MEETING Iniziativa Piccoli Stati OMS, Ciavatta: “Rinnovato accordo di cooperazione; San Marino Paese di riferimento”

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta insieme al Dirigente dell'Authority Sanitaria, Claudio Muccioli a Bečići, in Montenegro, per l’8° Meeting dell'Iniziativa dei Piccoli Stati dell’OMS Europa. Ciavatta e il Direttore della Regione Europa dell’OMS, Hans P. Kluge, rinnovano per 5 anni l’Accordo di Cooperazione Tecnica che lega il Titano alla rete dei piccoli Stati d’Europa membri OMS, in un ruolo di co-leader. Due giorni di lavoro che hanno portato alla firma del documento finale che costituirà la nuova tabella di marcia sulle politiche di cooperazione sanitaria per gli 11 Paesi - Andorra, Cipro, Estonia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino e Slovenia - fornendo anche strumenti per una maggiore collaborazione tecnica e in materia di risorse. Su proposta della Repubblica di San Marino, discussa l'opportunità di rafforzare l'Iniziativa tramite un memorandum per fissare canali di confronto per realizzare percorsi di aiuto reciproco in caso di emergenze. Il Segretario Ciavatta evidenzia i punti focali del Meeting:

“In questi due giorni si è discusso a 360 gradi sulle problematiche inerenti la sanità e le emergenze sanitarie nei piccoli Paesi. Alcuni aspetti sono comuni – osserva - come la difficoltà di relazionarsi con enti internazionali, con case farmaceutiche in caso di emergenza, perché il basso numero di abitanti è un elemento che non facilita la conversazione. D'altra parte – rileva - ci sono elementi differenti: le isole non hanno gli stessi problemi degli enclave, come San Marino. Poi, ci sono i Piccoli Stati con 2 milioni di persone, che sono più strutturati. C'è stato un dialogo franco e costruttivo – prosegue Ciavatta. La bellezza dell'Iniziativa dei Piccoli Stati è che le dimensioni permettono di avere veramente un dialogo vis-à-vis con tutti i Ministri. Due gli elementi importanti, oltre alla sottoscrizione del documento finale dell'OMS. Da un lato – annuncia - la sottoscrizione da parte di San Marino del nuovo accordo con l'OMS che, ancora una volta, fa di San Marino il leader dell'Iniziativa dei Piccoli Stati, come coordinatore, come Paese di riferimento. Poi, - prosegue - il pranzo con i Ministri degli 11 Paesi coinvolti, all'interno del quale, su proposta della Repubblica di San Marino, inviata tramite lettera nei giorni scorsi, abbiamo richiesto di esprimersi - e tutti lo hanno fatto favorevolmente - per integrare l'Iniziativa dei Piccoli Stati con un memorandum of understanding tra tutti gli 11 Paesi, che vada nella direzione concreta di essere di ausilio nell'interfacciarsi con gli organismi internazionali con una unica voce, per avere, in caso emergenza, un peso molto più significativo sui tavoli di trattativa”.

In collegamento dal Montenegro, il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta

