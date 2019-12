NATALE Iniziative sociali e attività ricreative: i Capitani Reggenti visitano gli ospiti del Dipartimento Socio Sanitario

È iniziata con una calorosa accoglienza al Laboratori Atelier la giornata di visite dei Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni agli ospiti del Dipartimento Socio Sanitario. Un'occasione per i presenti nella struttura di raccontare le loro esperienze e le loro attività lavorative quotidiane. Come l'anno scorso i ragazzi e le ragazze dell'Atelier hanno stipulato un accordo con un'azienda del territorio. Quest'anno l'esercizio commerciale è “Indaco 40” che sta acquistando, in esclusiva, i prodotti realizzati a mano dagli utenti del Servizio Disabilità.

La giornata di visite è proseguita con l'incontro e il pranzo al Colore del Grano. Opportunità per approfondire al meglio la conoscenza delle attività della struttura: uno spazio di assistenza terapeutica e riabilitativa capace di rispondere anche ai bisogni educativi, relazionali e affettivi degli assistiti.

Nel pomeriggio la Reggenza si è poi recata al Centro Diurno di Borgo Maggiore e al Centro Ricreativo “Vivi la Vita” Dogana. Due luoghi che svolgono la funzione di supporto alla domiciliarità. I centri hanno lo scopo di aggregare gli ospiti presenti per aiutarli nella socializzazione, nel miglioramento della qualità della vita e nel mantenimento delle abilità fisiche e mentali.

Ultima tappa della giornata la festa alla Casa di Riposo di Fiorina. Un'apericena natalizia con il personale e gli ospiti della struttura in cui i Capi di Stato hanno potuto salutare e scambiare gli auguri di Natale con tutti i presenti.



I più letti della settimana: