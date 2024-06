SANITÀ Innovazione digitale in sanità: presentata la nuova app SM-SALUTE Permette un accesso semplificato ai servizi ISS tra cui il fascicolo sanitario elettronico. Obiettivo: ridurre gli spostamenti non necessari

Partito nel 2022 il progetto di ammodernamento e innovazione lanciato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale vuole rendere l'ospedale più vicino a tutti gli assistiti. Potenziato il Fascicolo Sanitario Elettronico che ora comprende referti ambulatoriali diagnostici, lettere di dimissione, ricette, vaccinazioni, prenotazioni visite. Circa 26.000 gli assistiti serviti annualmente con oltre 1.800.000 richieste annue di cui 650.000 dedicate alla visualizzazione o download di referti. Tra le novità presentante anche la nuova app SM-SALUTE per dare un accesso ancora più semplificato a tutti i servizi ISS.

"Sarà possibile connettersi al fascicolo sanitario elettronico - sottolinea Mariella Mularoni, Segretario di Stato Sanità - in maniera semplificata. Avere l'accesso alle chiamate dirette ai centri sanitari, servizi ISS, pronto soccorso. Strumenti che possono rivoluzionare la sanità perché vogliamo far viaggiare le informazioni e non la cittadinanza".

"L'obiettivo nostro - aggiunge Filiberto Casali, Responsabile ufficio informatico ISS - è quello di ridurre gli spostamenti inutili e fare in modo che ci si debba recare nei centri quando realmente si ha bisogno. L'app sarà disponibile a brevissimo su IOS e nei prossimi giorni per lo store Android".

Proprio l'eliminazione degli spostamenti non necessari degli assistiti sarà il filo conduttore anche delle future implementazioni da portare avanti nei prossimi anni, evidenzia l'ISS, come il contatto digitale con i medici curanti tramite chat e la gestione delle prenotazioni e prescrizioni direttamente durante le visite in presenza.

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Filiberto Casali (Responsabile ufficio informatico ISS)

