SEGRETERIA TURISMO Innovazione turistica: a San Marino la prima edizione di NEXT – Tourism Innovation Forum Evento internazionale ideato dalla Segreteria di Stato al Turismo nell'ambito del Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”. Tra gli interventi istituzionali anche quello della Ministra Daniela Santanchè e poi l'udienza dai Capitani Reggenti

Il Centro Congressi Kursaal trasformato in laboratorio di idee e strategie per delineare il futuro del turismo. Questo e molto altro nella prima edizione di NEXT – Tourism Innovation Forum, l'evento internazionale ideato dalla Segreteria di Stato al Turismo nell'ambito del Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”. San Marino come crocevia strategico per il dialogo tra esperti del settore, in continuità con il convegno “Turismo per tutti” del 2023.

"Costruire di nuovo tutti insieme quello che sarà la proposta del turismo futuro dei nostri territori. Ecco questo è il modo migliore per continuare ad avere un ottimo rapporto con la vicina Italia - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - un ottimo rapporto con i territori. L'avevamo messo in campo dal primo minuto, sta continuando. Oltre alla possibilità di nuovo e ancora di intercettare investimenti turistici a livello europeo per la Repubblica di San Marino e per i territori limitrofi. Questo è un progetto meramente politico legato al mondo del turismo che va avanti da cinque anni".

Tra gli interventi istituzionali della giornata quello della Ministra del Turismo Daniela Santanchè che ha sottolineato vicinanza e collaborazione tra San Marino e Italia, soffermandosi sull'importanza di un'azione coordinata per rendere il turismo europeo campione di resilienza e sostenibilità. Di rilievo anche la lectio magistralis di Bernard Cova che ha invitato a riflettere sui temi della decelerazione e disconnessione come nuovi sbocchi per il marketing dell'esperienza spirituale. Nei panel focus su comunicazione turistica, cineturismo ed investimenti e rigenerazione urbana. Grande attenzione poi al contesto internazionale.

"È essenziale iniziare a collaborare non solo nel punto di vista del territorio diretto - evidenzia Eduardo Santander, CEO European Travel Commission - bisogna espandere a tutta l'Europa. Adesso siamo in un processo di trasformazione del turismo a livello mondiale, ma personalmente penso che l'Europa abbia un ruolo molto molto importante da giocare in questa transizione".

"Gli investimenti in ambito turistico - aggiunge Pablo Diaz-Rato Corchado, UN Tourism Senior Project Specialist - guardano principalmente alla sostenibilità. Sono molti gli investitori che cercano progetti finanziabili, progetti che hanno già l'approvazione del governo, che sono stati persino creati con il governo, come progetti pubblico-privati. Gli imprenditori sono ansiosi di investire in progetti di questo tipo. Dobbiamo quindi sfruttare il momento, lo slancio, per avere i fondi dato che il turismo è in ripresa dal periodo pandemico".

A suggellare l'importanza dell'evento l'udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. “San Marino – afferma il Segretario di Stato Federico Pedini Amati – è un esempio di come una realtà storica, la Repubblica più antica del mondo, possa discutere del turismo del futuro. Occorrono investimenti che non cancellino la tradizione, ma la trasformino”. “La circostanza che vede oggi San Marino come luogo d'incontro per trattare temi così importanti – aggiungono i Capi di Stato – è certamente significativo e conferma l'impegno del nostro paese in questo ambito”.

"Next è oggi al suo primo appuntamento annuale - evidenzia Massimo Feruzzi, direttore scientifico convegno - però il percorso è nato nel 2020 in epoca Covid con un'attività di comunità, nel senso che si è lavorato sulla comunità turistica del territorio, non riferito soltanto al territorio di San Marino ma anche alle aree confinanti. Da lì è partito un percorso di collaborazione e di sinergia che ha portato allo sviluppo di un progetto stesso e oggi a un evento culturale, quindi si è passate dalla strutturazione di un prodotto turistico integrato allo sviluppo culturale di questo prodotto".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo), Eduardo Santander (CEO European Travel Commission), Pablo Diaz-Rato Corchado (UN Tourism Senior Project Specialist), Massimo Feruzzi (Direttore scientifico convegno)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: