CORONAVIRUS Inosservanza alla norme anti Covid: Brigliadori (Serravalle) chiede più controlli e sanzioni

Inosservanza alla norme anti Covid: Brigliadori (Serravalle) chiede più controlli e sanzioni.

Il Capitano di Castello di Serravalle, a nome suo e della Giunta, ha scritto a forze dell'ordine, protezione civile e guardia ecologica per chiedere un supporto e un controllo ancora maggiore sulle normative legate alle prevenzione del diffondersi del COVID-19 sanzionando chi non le rispetta. La decisione di Brigliadori arriva dopo varie segnalazioni di comportamenti scorretti osservati da parte di alcuni cittadini nell'utilizzo delle aree verdi: niente mascherine, niente guanti, assembramenti e distanze di sicurezza mancate. Comportamenti come questi – scrive Brigliadori - rischiano di creare nuovi veicoli di contagio e di inficiare l’operato ed i risultati sino ad ora conseguiti, ricreando i presupposti per una nuova ondata di contagi.



I più letti della settimana: