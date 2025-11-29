#FOCUSALUTE Inquinamento e salute: dalle piante antismog alle buone abitudini. I consigli dell’esperto per difendersi Un problema spesso sottovalutato ma responsabile di numerose patologie. Particolato, ozono e combustioni domestiche — anche da candele e incensi —: cosa sapere e come limitare l’esposizione, soprattutto per i più fragili

Inquinamento e salute: dalle piante antismog alle buone abitudini. I consigli dell’esperto per difendersi.

L’inquinamento atmosferico è tra le principali cause di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche. Le polveri sottili non restano fuori dalle città: entrano nelle case, negli uffici, nelle scuole. Anche quello indoor, spesso sottovalutato, può avere effetti altrettanto dannosi. Ne abbiamo parlato con Roberto Boffi, primario di Pneumologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, autore del libro I tuoi scudi antismog (Sonzogno, collana “Scienze per la vita” ideata e diretta da Eliana Liotta), che mette in fila dati scientifici e strategie pratiche per ridurre l’esposizione quotidiana agli agenti irritanti e cancerogeni.

Professor Boffi, quali sono i principali effetti dell’inquinamento sia sui soggetti sani che su quelli che hanno già patologie respiratorie come asma o bronchite?

L’inquinamento, per molti aspetti, agisce come il fumo di sigaretta. Le cosiddette polveri fini o ultrafini — il particolato — sono prodotte da qualunque processo di combustione: diesel, candele profumate, incensi, caminetti e sigarette. Spesso mostro ai ragazzi nelle scuole e nelle Università un’immagine al microscopio elettronico che mette a confronto le particelle di una sigaretta, di un motore diesel, di una candela e di un caminetto: hanno tutte dimensioni simili. Sono processi diversi che generano però lo stesso particolato sottile. L’effetto sulla salute dipende dalla dimensione delle particelle, al di là della qualità: più sono fini più vanno in profondità.

Quelle inferiori ai 2,5 micron di diametro (particolato respirabile), passano dai bronchioli ai polmoni e, nella loro componente ultrafine, attraversano la barriera alveolo-capillare entrando nel sangue sotto forma di nanoparticelle. Da lì raggiungono tutti gli organi: cervello, cuore, pelle, unghie, capelli. Provocano danni cardiovascolari, cerebrali, ecc.

Le polveri fini danno invece maggiori problemi all'apparato respiratorio perchè depositandosi nella mucosa di bronchi e polmoni, causano infiammazione, enfisema e, purtroppo, tumori.

Un aspetto poco noto è che le sostanze tossiche (cataboliti) assorbite vengono eliminate soprattutto attraverso le vie urinarie: questo può determinare tumori anche dell’apparato urogenitale. Il primo tumore riconosciuto come correlato all’inquinamento non fu infatti quello del polmone, ma il tumore dello scroto negli spazzacamini inglesi - secoli fa – causato dall’accumulo di fuliggine.

C’è poi un’altra caratteristica importante: l’inquinamento, come il fumo passivo, colpisce di più le persone fragili — bambini, anziani, donne in gravidanza, malati cronici. È “vile” perché fa più male a chi è meno protetto.



Siamo abituati a pensare allo smog come a un problema esterno, legato alle città. Ma quanto è grave la situazione negli ambienti chiusi?

Il primo scudo antismog è la conoscenza. Oggi dobbiamo distinguere tra due tipi di inquinamento: quello di prossimità e quello temporale.

Il primo è dato dalla vicinanza. Il marcatore non è tanto il PM10 quanto la sua componente tossica: il black carbon, un indicatore di IPA, idrocarburi policiclici aromatici. Non tutti i PM10 sono uguali: le dimensioni ne determinano il destino, ma conta anche la composizione. Se il PM10 è in gran parte inerte, come quello salino portato dal vento nelle località di mare, è molto meno dannoso, per non dire innocuo. Quello che invece ristagna in una pianura - come quella Padana - è prodotto da combustioni di traffico e riscaldamenti. Il 54% del PM2.5 in Lombardia - dati Arpae - è dovuto al riscaldamento a legna, che molta gente associa all’idea romantica di un camino o ad un forno che fa una pizza più buona. In realtà dobbiamo pensare che inquiniamo sia noi stessi che il pianeta.

Questo è un inquinamento di prossimità: fino a 100–150 metri dalla fonte - ad esempio una via trafficata - il PM10 — a parità di concentrazione — è molto più tossico rispetto a ciò che respiriamo a 500 metri o a 1–2 km. In inverno il fenomeno è più marcato perché c’è più traffico e ci sono i riscaldamenti accesi. In estate invece prevale l’inquinamento temporale o da calore, per l’afa e l’ozono: quest'ultimo è un gas, non una miscela aerosolica come il particolato, e rimane presente nelle ore calde, dalle 11 alle 17, anche nei parchi. Nelle giornate afose è una follia giocare a tennis alle 2 del pomeriggio: quel sole non è “bello”, è tossico.

Dunque, dicevamo che il primo scudo è la conoscenza: capire che l’inquinamento è a macchia di leopardo e va combattuto cercando di inquinare meno. Vale per l’esterno, ma anche per gli interni: le nostre case non ne sono affatto esenti. Anche se si mettono in atto delle strategie — dalle piante mangia smog ai purificatori d’aria, dalle cucine a induzione alle friggitrici ad aria — una quota di inquinamento può entrare comunque da fuori. Per questo è importante sapere quando aprire le finestre: ad esempio al mattino presto, quando non ci sono né riscaldamento né traffico intenso. In situazioni, invece, in cui è inevitabile essere esposti ad agenti irritanti o addirittura cancerogeni — come certe lavanderie e certe cucine — non è un delitto mettersi una mascherina.

Esiste anche la “sindrome dell’edificio malato”, definita dall’OMS negli anni ’80, causa di malessere, mal di testa, debolezza, irritazioni di gola, naso e occhi in chi vive in ambienti domestici con materiali scadenti.

La prevenzione nasce anche al supermercato quando andiamo ad acquistare detergenti, colle, vernici o quando ci affidiamo ad elettrodomestici non adeguati.

Quali azioni concrete possiamo adottare ogni giorno per difenderci, in casa e all’aperto?

La prima è certamente la conoscenza: non è banale e non è uno slogan, anzi in questo momento sta diventando un po’ merce rara. Vuol dire capire l’autorevolezza e la credibilità della fonte, ed è un modo per difendersi dal negazionismo e dalle fake news.

Anche il monitoraggio ambientale – il secondo scudo –, in Italia ancora poco finanziato, è decisivo: quando ci si limitava a controllare solo il PM10 non si notavano grandi differenze, ma misurando il black carbon si è invece osservata l’efficacia reale di politiche come l’Ecopass a Milano e di altre misure che non mirano a spillare soldi ai cittadini, ma a migliorare la qualità dell’aria, dimostrandone l’efficacia.

La prevenzione primaria – terzo scudo – riguarda gli stili di vita e le nostre scelte quotidiane. Usiamo i mezzi pubblici? Andiamo in bicicletta? Facciamo sport bene o in mezzo al traffico? Mangiamo correttamente? Nel libro cito uno studio che dimostra come l’inquinamento da allevamenti intensivi nell’Oltrepò Pavese abbia contribuito alla diffusione del Covid durante il 2020. Con i colleghi dell’Humanitas di Rozzano abbiamo invece dimostrato come le giornate più inquinate invernali e quelle afose estive – oltre ai picchi influenzali – fossero associate a un aumento degli accessi in pronto soccorso per motivi cardiovascolari.

Quindi, in concreto:

– non fumare;

– non essere esposti al fumo passivo né al fumo di terza mano. In casa il fumo di sigaretta — anche delle e-cig o del tabacco riscaldato — permane per anni su divani, tappeti, tende, lenzuola. Pensiamo ai bambini, che sono esposti e magari gattonano in questo ambiente mentre noi, con l’odore di mango, papaya o popcorn delle sigarette elettroniche, ci sentiamo al sicuro. Lo stesso discorso vale per le candele profumate o l’incenso. Esistono anche strumenti in grado di difenderci concretamente:

– le piante mangiasmog, che possono ridurre l’inquinamento sia all’aperto sia in casa (ci sono piante per uffici, lavanderie, camere da letto – spesso quelle tropicali che non hanno bisogno di molta luce - );

– le mascherine: in alcuni casi bastano quelle chirurgiche, mentre in altri servono le FFP2 – sconsigliate se si sta facendo uno sforzo ma perfette se si è fermi in una stanza con una stampante che lavora, in lavanderia o in metropolitana – o le FFP3, con la valvola unidirezionale che permette di fare un po’ di sforzo.

Lo sport funziona se fatto nei posti giusti e nei tempi giusti: farlo in mezzo al traffico, come minimo, vanifica il beneficio. Studi inglesi citati nel libro dimostrano come fare attività fisica su una strada inquinata faccia male non solo agli asmatici, ma anche agli anziani, ai cardiopatici e ai pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, a differenza di farla in un parco, come Hyde Park.

Infine, la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce. La spirometria, ad esempio, è un esame preziosissimo e totalmente innocuo che viene richiesto ancora troppo poco dai medici di medicina generale. Eppure permette di identificare le patologie respiratorie — bronchite cronico- ostruttiva e asma — nelle fasi iniziali, quando sono ancora assolutamente curabili con prodotti inalatori e con la correzione degli stili di vita. Questo vale anche per gli screening oncologici, perché l’inquinamento è cancerogeno, lo dice lo IARC. Quindi lo screening per il tumore del polmone, così come quelli per colon-retto, mammella e gli altri più diffusi, è fondamentale.

Quali attenzioni dovremmo avere per bambini e soggetti fragili?

Nei bambini l’inquinamento è ancora più pericoloso. La funzione respiratoria cresce fino ai 18 anni grazie all’autotraining: la funzione sviluppa l’organo. Se in quegli anni si vive in un ambiente inquinato, la crescita polmonare si riduce, e questo non si recupera più. Andare al mare o in montagna nel weekend fa bene: interrompe l’esposizione costante. Il problema principale non sono solo i picchi, ma la quotidianità delle esposizioni agli agenti irritanti e cancerogeni e ai composti pro-infiammatori contenuti nell’inquinamento atmosferico.

In casa si possono usare i purificatori domestici, meglio se con filtri attivi elettronici: chi ha in casa persone malate o particolarmente fragili, o bambini allergici, e non si accontenta delle sole piante, può avvalersi anche di questi strumenti. Gli studi sulle piante mostrano abbattimenti fino al 70% della CO₂ in stanze affollate come le aule scolastiche. Pensiamo anche ai cortili: l'urbanistica dovrebbe tenere molto più conto dell’aspetto ecologico e ambientale, con ragazzini che durante l’ora di ginnastica giocano in cortili a 10 metri da una via trafficata.

C’è poi il tema delle cucine a gas. Uno studio spagnolo citato nel libro mette l'Italia al primo posto per numero di morti premature dovute a queste ultime. Dunque anche la scelta della cucina – se a gas o a induzione – non è neutra. Allo stesso modo, il riscaldamento a legna inquina più del metano e l’auto elettrica inquina meno del diesel. Sarebbe opportuno applicare una sorta di “bollino qualità” sui prodotti per guidare i nostri acquisti e le nostre scelte. In questo libro ho raccolto 20–25 anni di esperienza con pazienti oncologici e pneumologici, insieme agli incontri, alle ricerche e alle collaborazioni con colleghi del mio e di altri istituti di ricerca. Sono persone che vivono sulla propria pelle gli effetti dell’inquinamento.



