Insediamento del nuovo Consiglio Giudiziario: "Innovazione radicale"

A Palazzo Pubblico, presieduto dai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, si è insediato il nuovo Consiglio Giudiziario. In apertura il saluto dei Capi di Stato che hanno voluto sottolineare "come, all’indomani del completamento della nomina di tutti i suoi membri, abbiano voluto convocare con sollecitudine l’insediamento odierno, in modo da essere, non solo sulla carta ma anche in concreto, perfettamente conformi alle nuove disposizioni introdotte nel nostro ordinamento e alle raccomandazioni internazionali che tali disposizioni hanno recepito".



Otto membri, quattro togati e quattro laici. Sono il giudice di terza istanza Luca Barchiesi, i commissari della legge Isabella Pasini, Simon Luca Morsiani e Fabio Giovagnoli, eletti il 3 marzo scorso; e poi gli avvocati Manuel Micheloni, Alessandra Greco, Lorella Stefanelli ed Emanuele Nicolini, nominati a febbraio dal Consiglio Grande e Generale.

“L'innovazione è radicale”, – osserva il Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio (che ne fa parte a pieno titolo), anche a colpo d'occhio, con riferimento alla composizione numerica.

In avvio di seduta il ringraziamento di Canzio proprio alla Reggenza: “La vostra presenza l'abbiamo sentita, - ha detto - è stata di incoraggiamento”. Poi la piena condivisione alla proposta del Dirigente del Tribunale di esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino ed in particolare al ceto dei giuristi del Paese martoriato dalla guerra. Dal lato operativo, adottate infine alcune deliberazioni: su tutte l'approvazione all'unanimità del Codice Etico dei Magistrati.

Soddisfatto il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini, il quale augura al Consiglio “un buon lavoro”, credo che sarà sicuramente un profondo rapporto di collaborazione istituzionale nel rispetto della separazione dei poteri”. L'auspicio insomma di una nuova stagione per la giustizia, dopo anni difficili.

