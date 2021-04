Insediato il Coordinamento per la politiche giovanili

Si è insediato, alla presenza del Segretario Belluzzi e della Presidente della Commissione Politiche Giovanili Daniela Amici, il Coordinamento per le Politiche Giovanili. L'organismo è formato da sei rappresentanti designati dalle Segreterie di Stato nei loro ambiti di competenza. Per la Politica Estera è stata designata la dott.ssa Valentina Garavini, per l’Economia e le Finanze l’Avv. Laura Zanotti, per l’Istruzione, l’Università, la Ricerca e la Cultura la prof.ssa Monica Cavalli, per le Politiche Sociali, la Sanità, le Pari Opportunità il dott. Tommaso Raffaeli, per il Lavoro e lo Sport la dott.ssa Annalisa Marcucci, per le Attività Produttive l’Avv. Serena Lettoli. Il Coordinamento è incaricato di svolgere un ruolo di collegamento tra l’attività dell’Esecutivo e le proposte e le idee che la Commissione per le Politiche Giovanili elabora in rappresentanza del variegato mondo giovanile della nostra Repubblica.