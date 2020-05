TERRITORIO Insediato il Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile “Vogliamo creare nel paese – sottolinea il Segretario di Stato Stefano Canti – una cultura della sostenibilità”. “Pensiamo che questa sia una grande opportunità", evidenzia il movimento Fridays for Future

Il concetto di sostenibilità è molto ampio e coinvolge tutti i settori. Per questo nel tavolo per lo sviluppo sostenibile sono stati convocati e riuniti i direttori di dipartimento della pubblica amministrazione, rappresentanti della società civile, del movimento Fridays For Future, associazioni datoriali, di consumatori e forze politiche di maggioranza e minoranza.

Il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti ha aperto i lavori affermando l'importanza di una strategia che reinterpreti il concetto di ambiente inquadrandolo non più come semplice custodia della biodiversità ma come grande strumento di pace e dialogo tra i popoli.

Tema centrale del tavolo quello della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile: quindi l'insieme di strategie ambientali, economiche e sociali della Repubblica di San Marino in linea e come richiesto dall'Agenda 2030. Il Piano sarà strutturato intorno alle aree tematiche dell’Agenda e dovrà prevedere verifiche delle strategie, con cadenza semestrale, attraverso indicatori necessari allo svolgimento di un’analisi puntuale, oggettiva e rigorosa dei dati.

“Pensiamo che questa sia una grande opportunità – evidenzia il movimento Fridays for Future - per avere un approccio concertato tra istituzioni e società civile”. Al tavolo presente, in qualità di moderatore, anche il professore Renato Di Nubila.

Il comunicato integrale

