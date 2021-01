SCUOLA Insegnanti scuola dell'infanzia: preoccupazione e sconcerto per l'ipotesi di apertura fino alle 18

Le insegnanti di scuola dell’infanzia, mettono nero su bianco, con una nota stampa, il loro sconcerto e la loro preoccupazione per le dichiarazioni del Segretario Belluzzi rispetto alla volontà di prolungare l'apertura dei plessi fino alle 18,00. “Non abbiamo mai voluto dar seguito alle polemiche di chi non sembrava riconoscere il nostro ruolo e il lavoro prezioso svolto per i bambini, ma ora vogliamo far sentire la nostra voce”. Le insegnanti rimarcano l'impegno che fin da settembre è stato posto affinchè la scuola fosse un luogo sicuro per tutti: l'orario attuale, con la chiusura alle 16.30, consente una maggiore compresenza di insegnati e di conseguenza un corretto distanziamento dei gruppi/sezione, permettendo, in caso di positività, di mettere in quarantena solo piccoli gruppi di bambini. Da lunedì, specificano inoltre, ci saranno i nuovi inserimenti e in alcuni plessi il numero dei nuovi iscritti non sarà sufficiente a far scattare l’assunzione di insegnanti aggiuntivi.

La riorganizzazione a cui andremmo incontro con la riapertura fino alle 18:00 non consentirebbe di mantenere i gruppi/sezioni sempre distinti, o potrebbe portare addirittura ad una riorganizzazione generale della giornata scolastica. Tutto questo ci porta ad interrogarci fortemente sull’opportunità o meno di questa scelta, anche se – sottolineano - capiamo le difficoltà di chi lavora.

