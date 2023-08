"Insieme a te" la vacanza possibile anche per chi convive con disabilità motoria Siamo stati in una delle poche realtà italiane con spiaggia completamente accessibile, a Ravenna

La vacanza è ritrovare e ritrovarsi: il proprio tempo, gli affetti. E se è un diritto deve esserlo per tutti. Anche per chi convive con una grave disabilità. A Ravenna lo stabilimento balneare “Tutti al mare insieme a te” regala ai suoi ospiti una vacanza in famiglia, accessibile. Si tratta di una spiaggia attrezzata e organizzata per l'accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità motorie anche molto gravi. Sfugge ai più il concetto che anche chi convive con una importante disabilità abbia voglia di momenti di leggerezza: come un bagno, trascorrere una giornata sulla spiaggia in famiglia. Circa 200 i volontari che si alternano durante il periodo estivo, energico supporto per i gestori ed il personale socio sanitario. Dopo l'avvio del progetto nel 2018 finalmente Debora Donati realizza il sogno del marito Dario, morto di Sla con la notizia fresca fresca dell'assegnazione in maniera stabile della spiaggia attrezzata per l'inclusione.

Nel video le voci di Debora Donati presidente “Insieme a te” Angela Pesato e Giovanni Pecchio, papà di Gaia.

