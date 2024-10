OTTOBRE ROSA Insieme nella lotta al cancro. Al Parco Ausa la Passeggiata rosa organizzata da Asdos Nel 2023 quasi 7mila le mammografie effettuate, per un'adesione di circa l'80%.

Camminano insieme le donne che hanno affrontato il cancro. Con loro le famiglie e chi sente la necessità di fare rete, comunità. La Passeggiata rosa, alla sua quarta edizione, è uno degli eventi di punta dell'Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui tumori femminili, in particolare quello al seno.

A organizzarla è proprio l'Asdos, da sempre in prima linea per assistere le donne in un momento delicatissimo. "Nel 2007, quando siamo partiti anche noi - commenta Mara Valentini, presidente Asdos -, non c'era nemmeno l'equipe senologica.

Oggi c'è un'unità operativa di senologia, ci siamo tutte noi. Io credo che sia fondamentale essere insieme, lavorare insieme e combattere". E ora grazie alle donazioni raccolte, Asdos regala all'ospedale di Stato la strumentazione per la biopsia stereotassica al seno: il tumore viene così intercettato ancora prima e un piccolo trattamento, in diversi casi, scongiura anche l'intervento chirurgico.

Nel 2023 quasi 7mila le mammografie effettuate, per un'adesione di circa l'80%. "Diagnosticare un tumore precocemente - sottolinea Mariella Mularoni, segretario alla Sanità -, fare prevenzione, adottare corretti stili di vita, una sana alimentazione, praticare sport: queste sono le uniche cose che possono salvare delle vite". Una camminata, insieme, che rappresenta il percorso fatto da diverse donne a San Marino e superato grazie anche alla vicinanza di Asdos.

Nel video le interviste a Mara Valentini (presidente Asdos) e Mariella Mularoni (Segretario alla Sanità) e le testimonianze di Giuseppina Buscarini, Marie Claire Guidi, Maria Rosaria Ottaviani

