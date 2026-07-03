CEMEC Insieme per proteggere: a San Marino due eventi internazionali per affrontare emergenze e calamità Sul Titano, questo weekend, il Forum Euromed e la Scuola di Medicina dei disastri: eventi curati dal Cemec in collaborazione con le organizzazioni internazionali

Nessun Paese da solo può superare le grandi sfide dell'area euro-mediterranea. E' il messaggio lanciato da esperti e studiosi insieme a San Marino per due eventi internazionali: il Forum Euromed e la Scuola estiva di Medicina dei disastri. Due iniziative, curate dal Cemec - in programma nel weekend e presentate in udienza ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva - che hanno lo scopo di mettere in connessione responsabili politici, rappresentanti di organizzazioni internazionali, specialisti in medicina d'urgenza e altre figure, nel segno dell'Accordo EUR-OPA sui grandi rischi del CoE.

Diversi i pericoli che l'umanità deve già saper affrontare, in primis quelli legati agli effetti del cambiamento climatico. Il Forum è una piattaforma di alto livello che vede, tra le delegazioni, anche rappresentanti di organizzazioni come l'Onu. La Scuola è invece rivolta a studenti e professionisti ad inizio carriera nella medicina d'emergenza.

Proprio sull'importanza della cooperazione tra Paesi si è soffermato il segretario con delega alla Sanità, Marco Gatti. “L'area del Mediterraneo – aggiunge la Reggenza – è oggi un quadrante di fragilità complessa. Proteggere questo spazio e le popolazioni richiede una visione globale lungimirante”. Sempre a San Marino si svolgerà la 15ma sessione ministeriale dell'Accordo EUR-OPA, il 19 marzo 2027.

Nel servizio le interviste a Roberto Mugavero (presidente Cemec San Marino) e Krzysztof Zyman (segretario esecutivo Accordo EUR-OPA)

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