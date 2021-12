ATLETICA Insieme per vincere: Attiva-Mente lancia la raccolta fondi "Corriamo con Andrea"

In occasione del Natale Attiva-Mente lancia la raccolta fondi “Corriamo con Andrea”, la raccolta fondi per consentire l’acquisto di una carrozzina da atletica da donare ad Andrea Renzi, sammarinese con disabilità che da un mese ha iniziato la disciplina handbike. L’iniziativa è stata decisa dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Si tratta di un carrozzina modello TEMPEL, altamente personalizzabile, studiata per sfruttare al massimo ed ottimizzare la potenza di spinta degli atleti.

Per donare

IBAN: SM88E0854009800000060146608 (causale: corro con Andrea!)

Nel video l'intervista a Sui Serra, Attiva-Mente, Paola Carinato coach e Andrea Renzi, atleta





