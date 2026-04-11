Insonnia cronica, l’esperto spiega sintomi, cure e impatto sulla qualità della vita: “Spesso è sottovalutata”

È un disturbo sempre più diffuso ma ancora sottovalutato: l’insonnia cronica è una vera e propria malattia che incide profondamente sulla qualità della vita, con effetti su concentrazione, umore e salute generale. Si manifesta con difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni o precoci, per almeno tre volte a settimana e per un periodo di almeno tre mesi. Luciano Onder ha intervistato, all’interno del programma di San Marino RTV “La Casa della Salute", il professor Lino Nobili, Ordinario di neuropsichiatra infantile presso l'Università di Genova e responsabile dell’UOC (Unità Operativa Complessa) dell’Ospedale Pediatrico Gaslini, per approfondire sintomi, conseguenze e terapie di un disturbo che può durare anche anni e che, se non trattato, rischia di compromettere seriamente la salute e la vita quotidiana.



Professore, l’insonnia cronica è una malattia? Come si caratterizza?

Assolutamente sì. L’insonnia cronica è un disturbo riconosciuto anche nei criteri internazionali. Si parla di insonnia cronica quando le difficoltà di addormentamento, di mantenimento del sonno o il risveglio precoce si presentano almeno tre volte alla settimana per almeno tre mesi, con un impatto significativo sulla qualità della veglia durante il giorno. È un disturbo molto frequente, ma ancora spesso sottovalutato, sia dai pazienti sia, talvolta, anche dai medici.

Quando arriva un paziente da lei, che cosa riferisce? E perché arriva; perché è consigliato o perché non ne può più?

Nei centri di medicina del sonno spesso arrivano i casi più critici: pazienti che hanno già provato diverse terapie o inviati dal medico di base. Sono persone in cui la qualità della vita e le difficoltà che il paziente presenta durante il giorno sono diventate ormai estremamente impattanti e anche l'intera giornata è diventata un incubo nel pensiero che la notte seguente non sarà in grado di prendere sonno o avrà un sonno completamente frammentato.



Il paziente che ha questo tipo di sonno frammentato o assente del tutto, che sintomi ha? Che comportamento ha? Che stile di vita deve avere poi?

I pazienti spesso lamentano difficoltà di attenzione e concentrazione. Dipende anche dall'età: nei più giovani si osserva anche una certa disregolazione emotiva, cioè una minore capacità di gestire le emozioni e la capacità quindi anche di reagire in maniera adeguata a eventi stressanti. Quando è presente da lungo tempo ci possono essere anche dei sintomi depressivi. Inoltre, spesso il paziente non si rende conto che in realtà l'insonnia può avere un impatto anche su altre malattie che vengono considerate comorbide. Nel senso l'insonnia purtroppo ha effetti anche sul sistema generale cardiovascolare, metabolico e può avere un impatto negativo anche su malattie come per esempio l'ipertensione stessa.



L'attenzione e la memoria diminuiscono, non c'è dubbio. Ma chi soffre di insonnia cronica può svolgere normalmente le attività quotidiane, come lavorare o guidare?

Lei tocca un punto molto importante e spesso sottovalutato anche dallo stesso paziente. Chi soffre di insonnia cronica ha un rischio maggiore di incidenti, sia sul lavoro sia alla guida. Certo può guidare, anche se - ad esempio - bisogna fare attenzione ai farmaci che il paziente può prendere. Questo è un aspetto molto delicato. Purtroppo ha una qualità della vita, dal punto di vista sia lavorativo che delle interazioni sociali, che può essere estremamente alterata con una riduzione delle attività sociali ed anche delle performance fisiche. Non è solo un effetto cognitivo della memoria come lei giustamente dice, che è uno degli aspetti rilevanti, ma anche proprio le performance fisiche di queste persone vengono alterate.



Il paziente è autorizzato in una cura a dormire di giorno, a dormire in ogni momento, non appena c'è la possibilità?

Bravissimo, non è assolutamente autorizzato. Questo purtroppo è ciò che molte persone affette da insonnia fanno in maniera erronea per cercare di compensare il disturbo notturno. Dicono che non avendo dormito di notte, allora devono cercare di recuperare un po' di giorno. In realtà dormire durante il giorno, specialmente per chi ha un disturbo dell'inizio del sonno, è un problema molto grosso, non fa altro che peggiorare la qualità del sonno notturno. Paradossalmente, per l'insonnia, nella terapia cognitiva comportamentale si fa addirittura l'opposto: si depriva di sonno il soggetto nei primi giorni del trattamento in modo da aumentare la pressione del sonno la sera quando il soggetto va a dormire. Quindi certi meccanismi che il soggetto mette in atto per pensare di compensare il disturbo, in realtà non fanno altro che aumentarne la sintomatologia.

Quanto può durare l’insonnia cronica? È una condizione temporanea e poi guarisce oppure servono proprio farmaci, terapie di vario tipo?

L'insonnia cronica va trattata, va assolutamente presa in considerazione, va diagnosticata - messaggio per i medici -, va ricercata perché spesso i pazienti non lo dicono, può durare anche anni. Ci sono pazienti che si tengono in continuazione questo disturbo, che magari si manifesta anche con dei momenti di particolare gravità in certi periodi dell'anno, ma è una patologia che va diagnosticata e trattata. C'è un approccio che si chiama terapia cognitivo-comportamentale, quindi non farmacologico, che è assolutamente indicato ed efficace. Poi ci sono dei trattamenti farmacologici efficaci, con diverse modalità di somministrazione, diverse molecole, anche molto recenti, che vanno ad agire proprio sui meccanismi che regolano l'alternanza veglia-sonno. Ognuno di questi farmaci ha anche una sua differenza di durata di trattamento: alcuni vanno usati per alcune settimane - due o tre settimane -, altri invece è necessario utilizzarli anche per mesi.

Ecco, lei ha parlato di una terapia cognitivo-comportamentale. In che consiste e perché è adatta all'insonnia?

Innanzitutto, come lei ha fatto riferimento prima, molto spesso i pazienti affetti da insonnia mettono in atto dei meccanismi per cercare di compensarla che in realtà sono sbagliati e hanno anche delle credenze erronee sul loro sonno. Riassumerlo in poche parole non è così semplice, però lei immagini che molto spesso, i pazienti hanno paura appunto di non dormire, hanno una percezione anche alterata del loro sonno. Quindi noi spesso riduciamo loro il tempo che stanno a letto, riduciamo - e queste sono regole chiamate di igiene del sonno - la presenza di esposizione alla luce nelle ore serali. Ad esempio, guardare l'orologio e portarselo in camera da letto è assolutamente deleterio per l'insonne. Quindi valutiamo tanti aspetti che noi consideriamo nell'ambito dell'igiene, poi lavoriamo da un punto di vista cognitivo, sulle credenze erronee che hanno i pazienti. Per esempio alcuni soggetti arrivano e dicono "dottore, io non riesco a dormire assolutamente mai più di sette ore", anche quando poi durante il giorno, in realtà, sono migliorati come qualità. L'importante è far capire che non conta solo la quantità: addirittura qualcuno anche con minor quantità ha delle buone performance durante il giorno. Per cui è un aspetto anche molto personale e noi dobbiamo capire qual è il bisogno per quella singola persona e incoraggiarne comportamenti positivi.

Per quanto riguarda i farmaci, qual è il farmaco fondamentale a cui ricorrere e, quando passare ai farmaci?

E' necessario passare ai farmaci quando, per esempio, la terapia cognitivo-comportamentale - che secondo le linee guida è il primo punto -, non è sempre così disponibile in Italia, non ci sono tantissimi centri che la possono fare e qualche volta purtroppo anche lei non è efficace. Quindi i farmaci possono essere utili, anche in parallelo alla terapia cognitivo-comportamentale. Abbiamo dei farmaci che sono le benzodiazepine o le imidazopiridine che agiscono proprio su dei centri e in qualche modo hanno un effetto un po' sedativo, anche ansiolitico e vanno utilizzati per un periodo limitato, di solito non oltre 3-4 settimane. L'utilizzo di questi farmaci per il trattamento del sonno a lungo termine può avere degli effetti anche molto negativi, in realtà.

Esiste anche la melatonina a lento rilascio, un farmaco che, per esempio, per i soggetti sopra i 50 anni, può essere molto efficace. Molto più di recente, abbiamo dei nuovi farmaci che agiscono sul meccanismo dell'orexina, che è un po' quel meccanismo di switch, di interruttore che regola l'alternanza veglia-sonno. Quindi è il primo farmaco che abbiamo che agisce sui meccanismi specifici del sonno: va a ridurre i livelli di attivazione della veglia, riducendo questi meccanismi di attivazione per un tempo limitato, che sono giusto le ore notturne, per poi permettere al meccanismo di rifunzionare durante il giorno. Vanno utilizzati per un tempo molto più lungo, anche alcuni mesi, e sicuramente, rispetto ad altri farmaci, il loro utilizzo anche prolungato non ha gli effetti collaterali che possono avere invece le benzalzipine e imidazopiridine: efficaci ma per un periodo limitato.

L'insonnia saltuaria può trasformarsi in insonnia cronica?

L'insonnia transitoria spesso è un fenomeno quasi fisiologico: molte persone, di fronte a eventi stressanti, reagiscono, come primo sintomo, con difficoltà ad addormentarsi; il cosiddetto rimuginare la sera, come il pensare troppo a quello che si deve fare il giorno dopo. Questo è un meccanismo per alcuni molto evidente. Purtroppo, però, anche un'insonnia transitoria ma estremamente ricorrente e frequente, con l'andare del tempo, proprio perché i meccanismi - poi andando avanti con l'età - di controllo e di regolazione del sonno diventano più fragili, può trasformarsi in un'insonnia cronica. Quindi quando un'insonnia intermittente diventa molto frequente nel tempo, vale la pena rivolgersi a uno specialista e cercare di capire come poter interrompere questa ciclicità che può diventare anche, qualche volta, un ciclo vizioso che porta a un disturbo cronico.









