PROTEZIONE DEI DATI Intelligenza artificiale: bilancio positivo per il summit annuale del World Protection Forum a San Marino Una grande opportunità per San Marino, che ospiterà anche il primo Laboratorio di Algoritmica Avanzata in Europa.

Intelligenza artificiale e nuove tecnologie sono risorse sempre più importanti, ma occhio ai pericoli. Nasce proprio per questo il World Protection Forum, che torna a San Marino con il summit annuale. A fondarlo nel 2020 è Kelony, prima agenzia di valutazione del rischio al mondo, con lo scopo di fornire a governi, aziende e persone informazioni strategiche e strumenti per la loro protezione e sviluppo. Al Kursaal, che d'ora in poi sarà la sede del meeting annuale, tanti ospiti internazionali e interventi sul progresso nell'era tecnologica.

Una grande opportunità per San Marino, che ospiterà anche il primo Laboratorio di Algoritmica Avanzata in Europa. "Si tratta di tecnologia con intelligenza artificiale applicabile negli ambiti più disparati, tra cui quello dello sviluppo economico - spiega Fabio Righi, segretario all'Industria e alla Ricerca tecnologica -. Oggi quella che viene offerta è un'intelligenza artificiale predittiva, che dà la possibilità di avere una visione più puntale di quello che potrebbe essere il futuro. Questo a livello imprenditoriale ed economico è estremamente interessante. Sono soddisfatto infine di questa edizione sammarinese del World Protection Forum, il bilancio è molto positivo e d'ora in poi lo ospiteremo ogni anno".

Tra le proposte idee concrete per migliorare il mondo con l'innovazione, puntando a crescita e benessere per l'umanità. "Tra gli speech uno è sull'importanza delle api per la salvaguardia del nostro pianeta, per fare un esempio - illustra Angela Pietrantoni, ceo e co-founder di Kelony e founder Wpf -. C'è un'associazione internazionale che presenta poi tutte le azioni di collegamento tra popoli per la pace e la sostenibilità. Tra gli argomenti anche la sostenibilità aziendale, economica e l'inflazione".

In chiusura dei lavori la consegna a ogni speaker della medaglia del World Protection Forum, simbolo della terra e del sole, che insieme hanno fatto nascere la vita sul nostro pianeta. E infine il momento più atteso, la firma del manifesto del forum. Ma quali sono i contenuti? "Dice che bisogna guidare il progresso, che è inarrestabile - risponde Genseric Cantournet, co-founder Kelony -. Deve aiutare l'essere umano non il contrario. Il punto centrale sarà dunque la legge primaria dell'algoritmica o delle macchine, ossia 'life first'. Significa che qualsiasi algoritmo in qualsiasi situazione deve aiutare e proteggere qualsiasi forma di vita organica".

Nel video l'intervista a Fabio Righi (segretario all'Industria e alla Ricerca tecnologica), Angela Pietrantoni (ceo e co-founder di Kelony e founder Wpf) e Genseric Cantournet (co-founder Kelony)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: