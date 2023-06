Intelligenza artificiale e clima: arriva a Bologna l'Università dell'ONU

E' ufficiale: sorgerà al Tecnopolo di Bologna la nuova Università dell’Onu su ‘Big data e Intelligenza artificiale per la gestione del cambiamento dell'habitat umano’. L'Emilia Romagna, ferita dalle recenti alluvioni, parla di “giornata storica”. Tra i principali compiti dell'istituto proprio il contrasto ai cambiamenti climatici. “Voluta e strategica” la scelta di Bologna, che già accoglie il Centro meteo europeo e il supercomputer Leonardo. Si rafforza così la vocazione e il ruolo della Regione come centro d’eccellenza mondiale per ricerca, scienza, intelligenza artificiale e big data. Inizio delle attività entro la metà del 2024. “Con questo nuovo ingresso – commenta il Presidente della Regione Stefano Bonaccini - l’Emilia-Romagna rafforza il proprio ruolo di eccellenza a livello internazionale nell’ambito della ricerca e della sostenibilità, e lo fa grazie al grande lavoro di squadra che ci ha portato fin qui”. “Non è una sfida che investe solo il piano tecnologico – sottolinea il sindaco di Bologna Matteo Lepore - ma ha l’ambizione di costruire le condizioni democratiche affinché queste innovazioni siano realmente al servizio delle comunità”. “Ed è solo l'inizio” - commenta Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della ricerca: “Questo risultato è stato raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra istituzioni, università, centri di ricerca e imprese, che è insita nel DNA di questa città. Ospitare a Bologna un Istituto Universitario delle Nazioni Unite conferma ulteriormente l'eccellenza di questo territorio, con la sua capacità di guidare e anticipare le grandi ondate di innovazione tecnologica diventando uno dei centri trainanti in Europa per il supercalcolo e lo studio delle possibilità offerte dall'intelligenza artificiale e dall'analisi dei dati".